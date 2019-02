Em preto e dourado, Haas lança carro para nova temporada da F1

We can’t stop staring! How good does the VF-19 livery look?

Nesta quinta-feira, ocorreu o lançamento do carro da Haas para a nova temporada da Fórmula 1. E o modelo trás uma nova pintura, nas cores preta e dourada, que eram utilizadas pela antiga Lotus. A equipe divulgou imagens nas redes sociais, mas o evento oficial ocorreu no Royal Automobile Club, em Londres, na Inglaterra.

A escuderia norte-americana possui tem o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnussen como pilotos titulares, além do brasileiro Pietro Fittipaldi, que no ano passado assumiu a condição de piloto reserva.

“Esta é a época da temporada em que você espera ter projetos certos e poder ser competitivo imediatamente”, afirmou Gene Haas, fundador da Haas Automation e presidente da Rich Energy Haas F1 Team. “O novo carro parece distinto, não apenas em termos de esquema de cores, mas também com os novos regulamentos em jogo. Espero que essas mudanças trazidas para 2019 aumentem o impacto causado em cada Grand Prix”, completou.

Na última temporada, a Haas alcançou a quinta posição do campeonato de construtores, inclusive ficando à frente da McLaren, sexta colocada. Em 2019, fica a expectativa para que a os norte-americanos superem alguma das quatro principais equipes da Fórmula 1 e consigam um espaço entre os primeiros da classificação.

