Com mudanças nas regras, Antonelli defende liderança da F1 no GP de Miami

O piloto italiano Kimi Antonelli, o mais jovem da história a liderar o campeonato de Fórmula 1, busca sua terceira vitória consecutiva neste fim de semana em Miami, onde a temporada é retomada após uma pausa de um mês causada pela guerra no Oriente Médio.

A quinta edição do Grande Prêmio de Miami será marcada pela implementação de alterações nos controversos regulamentos técnicos que regem os motores híbridos, regras originalmente introduzidas este ano para incentivar as ultrapassagens e aprimorar o espetáculo de maneira geral.

Após apenas três etapas, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) viu-se obrigada a ajustar os novos regulamentos em resposta à divisão que estes haviam provocado no paddock.

O tetracampeão Max Verstappen, piloto da Red Bull, manifestou repetidamente sua frustração com os novos carros, que apresentam um trem de força dividido igualmente entre componentes elétricos e de combustão interna, comparando a experiência de pilotagem à do famoso videogame "Mario Kart".

As modificações regulamentares, acordadas entre a FIA e os chefes de equipe, entram em vigor a partir da primeira sessão de treinos livres desta sexta-feira no circuito de Miami, situado nas imediações do Hard Rock Stadium.

Esses ajustes devem reduzir a gestão da energia elétrica por parte dos pilotos e aumentar a segurança.

Apoio às mudanças

Um dia antes de testar as modificações, a maioria dos pilotos expressou apoio às mudanças nesta quinta-feira, embora tenham ressalvado que elas ainda podem se mostrar insuficientes.

"O lado positivo é que tivemos algumas boas reuniões com a Fórmula 1 e a FIA e acho que isso provavelmente servirá como um ponto de partida para o futuro, mesmo que ainda demore algum tempo para que isso aconteça ou talvez eu já não esteja mais aqui", alertou o próprio Verstappen, sugerindo mais uma vez que essa situação poderia levá-lo a fazer uma pausa da competição.

O acidente de Oliver Bearman no Japão, ocorrido enquanto ele tentava desviar de um rival mais lento que estava gerenciando a energia de seu motor híbrido, deixou muitos pilotos preocupados com a possibilidade de situações semelhantes no futuro.

"Depois do acidente do Olly, algo precisava mudar e é bom que tenham nos escutado", disse o piloto australiano da McLaren, Oscar Piastri.

"Os ajustes são bons, sensatos e bem concebidos. Então é um passo positivo. No entanto, vamos esperar para ver como tudo se desenrola sob a perspectiva da segurança", afirmou.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Domínio da Mercedes

As mudanças que ocorrerão em Miami não devem alterar profundamente o equilíbrio de poder no início desta temporada.

A Mercedes emergiu como a força dominante absoluta na principal categoria do automobilismo, graças à vitória de George Russell na abertura da temporada na Austrália, seguida pelos triunfos de Antonelli na China e no Japão, em março.

O italiano, com apenas 19 anos, lidera atualmente a classificação com uma vantagem de nove pontos sobre seu companheiro de equipe, Russell.

O cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, devido ao início da guerra no Oriente Médio, proporcionou às equipes uma pausa inesperada de cinco semanas, permitindo que se concentrassem na implementação de atualizações em seus carros.

Previsão de tempestades

Os fãs americanos, incluindo as inúmeras celebridades que normalmente comparecem ao evento, poderão desfrutar de uma programação repleta de ação, que inclui a segunda corrida sprint da temporada.

Com isso, os pilotos terão acesso a apenas um treino livre, em vez dos três habituais, embora sua duração tenha sido estendida de 60 para 90 minutos para permitir maior adaptação aos ajustes regulamentares.

A chuva também pode ser um fator para a corrida de domingo, cujo horário de início programado para as 17h (de Brasília) pode ser antecipado para mitigar o risco de fortes tempestades.

Nesta quinta-feira, o piloto mexicano Sergio Pérez, que compete pela nova equipe americana Cadillac, alertou que a previsão do tempo era "muito ruim" e que mudanças emergenciais na programação estavam sendo consideradas.

Checo e Colapinto "em casa"

Checo Pérez vai liderar a estreia da Cadillac em solo americano, em um circuito onde costuma receber uma recepção calorosa de sua vasta base de fãs latino-americanos.

A corrida também promete ser um momento emocionante para o argentino Franco Colapinto, o jovem e popular piloto da Alpine, ao fazer sua estreia em Miami.

No último domingo, Colapinto atraiu uma multidão de mais de 500 mil pessoas em Buenos Aires para uma exibição de automobilismo de rua e, no início da semana, realizou um sonho de longa data ao conhecer seu ídolo Lionel Messi, a quem visitou no centro de treinamento do Inter Miami.

A possível presença de Messi, que já compareceu a diversos eventos esportivos nos Estados Unidos, é mais um destaque do Grande Prêmio deste domingo.

*Por AFP