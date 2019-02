Com dívidas, Fittipaldi tem contas bloqueadas pela Justiça de SP

Emerson Fittipaldi, ex-piloto bicampeão mundial da Fórmula 1, teve os valores de sua conta corrente e aplicações ligadas a sua empresa, EF Marketing e Comunicação Ltda, bloqueados pela Justiça de São Paulo.

A decisão judicial foi tomada com o objetivo de quitar a dívida de R$560.694,50 que Fittipaldi tem com o Banco do Brasil. Após consultas realizadas no sistema de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, contudo, não foram encontrados fundos suficientes para o pagamento.

Emerson Fittipaldi enfrenta problemas com o Banco do Brasil desde 2014. Na ocasião, a instituição abriu um processo contra o ex-piloto, afirmando que ele não tinha pago nenhuma das 15 parcelas da concessão de um crédito que visava o financiamento de uma área rural. As prestações, com início em 10 de janeiro de 2013 e vencimento em 10 de março de 2014, somavam R$ 195.595,73, e hoje já ultrapassam os R$ 500 mil reais.