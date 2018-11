Brasil volta a testes da F1 com Pietro Fittipaldi correndo pela Haas

Após a última etapa da temporada de 2018 da Fórmula 1, que aconteceu neste final de semana em Abu Dhabi, Pietro Fittipaldi fará seu primeiro teste a bordo de um F1 nesta terça-feira, (27), justamente no circuito de Yas Marina. O piloto usará o número 51 no carro da Haas no teste oficial com pneus da Pirelli para a próxima temporada.

“Estou com uma expectativa muito boa para esse teste de amanhã aqui em Abu Dhabi. Gostei bastante de acompanhar o GP do Brasil e a corrida de ontem também dentro do box da Haas. Agora chegou a minha vez e tenho certeza que será um dia inesquecível”, diz Pietro, que foi campeão da World Series em 2017 e é neto de Emerson Fittipaldi.

A última vez que um Fittipaldi pilotou um carro de F1 oficialmente foi em 1994, com Christian, que é sobrinho de Emerson. Pietro foi anunciado como piloto de testes e de desenvolvimento da Haas há três semanas, na antevéspera do GP Brasil de F1, em Interlagos.

“Grandes pilotos da família passaram pela F1: meu avô, o Wilson, o Christian, e ser o próximo Fittipaldi a correr na F1 depois de tanto tempo é emocionante para mim. Agradeço todos da Haas por essa oportunidade e tenho certeza de que amanhã será um dia bastante importante para meu trabalho como piloto de testes para a próxima temporada”, diz Pietro.

Antes de chegar na F1, Pietro participou de seis corridas da Indy em 2018 e testou diversos carros de categorias diferentes: Fórmula E, Fórmula 2, WEC, Super Fórmula e Indy.