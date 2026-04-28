Bortoleto admite início de temporada irregular e se diz "resetado" após pausa

O piloto da Audi, Gabriel Bortoleto, passou boa parte de abril trabalhando com os mecânicos da equipe. Após um início de temporada "puxado", o brasileiro parece estar motivado com as mudanças feitas pelo time e está ansioso por correr em Miami pela segunda vez.
"Foi uma chance de passar mais tempo tanto em Hinwil quanto em Neuburg, trabalhando com a equipe e buscando formas de evoluir. Foi útil, mas agora estou bem ansioso para voltar ao carro", disse à Motorsport.
Bortoleto admitiu que o tempo fora das pistas foi bom para colocar a cabeça no lugar após o início de temporada abaixo do esperado.
"Essas semanas sem corrida foram boas para dar uma resetada depois de um início de temporada puxado", completou.
Essa vai ser a segunda vez que o piloto brasileiro correrá na pista de Miami. Ano passado, pela Sauber, Gabriel não somou pontos, mas revelou ter gostado da experiência.
"Curti Miami no ano passado. É um evento bem diferente, com a pista ao redor do estádio, um paddock impressionante e muita coisa acontecendo ao redor, então é um lugar legal de correr", admitiu.
Por fim, Bortoleto projetou o final de semana na Flórida.
"O objetivo é juntar tudo do melhor ao longo do fim de semana, aproveitar ao máximo a única sessão de treinos livres e já começar em uma boa posição", finalizou.
A etapa de Miami será a quarta no calendário da F1. Anteriormente, George Russell venceu na Austrália e Kimi Antonelli na China e Japão. O campeonato é liderado pelo jovem italiano da Mercedes, seguido por Russell e Leclerc. Bortoleto aparece na 13ª posição, com dois pontos.
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