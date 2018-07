Após investigação e com a vitória, Hamilton comemora: “Um milagre”

Foi sorte, destino e um tanto de talento que tiraram Lewis Hamilton da 14ª colocação e colocaram o britânico no lugar mais alto do pódio, neste domingo. “Um milagre”, definiu o piloto sobre o Grande Prêmio da Alemanha. Mas quase teve paradoxo: a mesma batida que deu a liderança no GP ao atual número um do mundo – sofrida por Sebastian Vettel – também quase o tirou do posto. Mas, no final, ele manteve o melhor tempo e a vitória.

Isso porque Hamilton foi investigado por ter cruzado a grama na entrada dos boxes e retornado à pista enquanto o Safety Car estava em ação. A FIA, entretanto, entende que reprimir o atleta seria a punição mais apropriada e, por isso, não deu a ele nenhuma penalidade de tempo.

Para chegar a conclusão, os comissários levaram em consideração o fato de que a equipe admitiu o erro e que havia confusão entre o grupo, se ele poderia continuar ou não. Além disso, a infração aconteceu durante o período de Safety Car e não colocou outro concorrente em perigo, já que a mudança de direção foi feita de maneira segura.

Com sua vitória, Hamilton agora lidera Vettel por 17 pontos na classificação dos pilotos para a Hungria no próximo final de semana. “Sinto que a chuva veio e levou com ela toda negatividade”, comemorou o piloto. “Por isso eu disse que o amor tudo pode. É um dia glorioso. Não poderia ser melhor para mim. Um sonho que eu vou sempre lembrar”.