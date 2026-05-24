Antonelli vence GP do Canadá de F1 e emenda 4ª vitória consecutiva

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 neste domingo, conquistando sua quarta vitória consecutiva e se consolidando na liderança no campeonato mundial.
Antonelli, de 19 anos, aproveitou o abandono de seu companheiro de equipe, o britânico George Russell, para voar no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, palco de um fim de semana tenso e marcado por desavenças entre os dois pilotos da Mercedes.
"Vamos continuar elevando o nível", disse o italiano, que é o primeiro piloto a conquistar suas quatro primeiras vitórias em Grandes Prêmios em corridas consecutivas.
KIMI ANTONELLI WINS IN MONTREAL!! 👏🏆
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— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em segundo e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largou em 12º e cruzou a linha de chegada na 13ª posição.
Russell, que venceu no Canadá no ano passado, abandonou a prova devido a uma falha mecânica. Segundo colocado na classificação geral, ele agora está 43 pontos atrás de Antonelli.
O britânico largou da pole position e liderou boa parte da corrida. Ele passou 30 das 68 voltas trocando de posição com o italiano, e os dois inclusive chegaram a se tocar em alguns momentos.
Os pilotos da Mercedes tiveram atritos durante o fim de semana, com repreensões públicas do chefe da equipe, Toto Wolff, na corrida de sprint de sábado, que terminou com a vitória re Russell.
Antonelli então o acusou de tê-lo empurrado para fora da pista em uma manobra que considerou "injusta".
Wolff conversou com ambos internamente, mas a competitividade de seus pilotos pareceu não diminuir no Canadá.
Até que, na 30ª volta, o carro de Russell foi direto para a grama e parou.
"De repente, tudo parou de funcionar. O motor morreu e todos os componentes eletrônicos pararam", disse o britânico.
"Não havia nada mais que eu pudesse fazer, mas estou extremamente chateado com o que aconteceu", acrescentou Russell, repetindo que "gostou" de batalhar com Antonelli na pista.
*Por AFP
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