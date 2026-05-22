Antonelli lidera treinos livres do GP do Canadá; Bortoleto fica em 11º

O prodígio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) registrou o tempo mais rápido nesta sexta-feira (22) durante a única sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, uma sessão na qual o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 11º.

Antonelli, líder do campeonato, iniciou sua busca pela quarta vitória consecutiva em Grandes Prêmios ao cravar a volta mais rápida no Circuito Gilles Villeneuve, terminando com uma vantagem de 0,142 segundo sobre seu companheiro de equipe, George Russell.

As Ferraris, do britânico Lewis Hamilton (+0,774s) e do monegasco Charles Leclerc (+0,953s) terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, à frente do holandês Max Verstappen (+0,964s), da Red Bull.

Logo atrás deles vieram as McLarens do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, pilotos que precisam de uma vitória no domingo para começar a reduzir a substancial vantagem de Antonelli na classificação do campeonato.

O décimo lugar ficou com o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

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A sessão de treinos foi interrompida por vários incidentes. Uma colisão envolvendo o carro da Williams do piloto tailandês Alexander Albon, na metade da sessão, resultou em uma extensão de 15 minutos no tempo da atividade.

Nos minutos finais, outra bandeira vermelha foi acionada quando o carro da Haas do francês Esteban Ocon colidiu com um muro e perdeu a asa dianteira.

O piloto mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fez o tempo mais lento, terminando a +4,524s do ritmo dos líderes, enquanto o piloto argentino Franco Colapinto mal ficou na pista devido a problemas na unidade de potência de seu carro da Alpine e acabou não registrando tempo.

O jovem piloto sul-americano retornou aos boxes com apenas cinco minutos de sessão e a partir de então seus mecânicos têm trabalhado para resolver o problema a tempo para a classificação da corrida sprint, programada para acontecer nesta sexta-feira, às 17h30 (horário de Brasília).

No início deste mês, Colapinto viveu o melhor fim de semana de sua carreira, terminando na sétima colocação em Miami.

Resultado dos treinos livres (sessão única):

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes): 1:13.402 George Russell (GBR/Mercedes): 1:13.544 Lewis Hamilton (GBR/Ferrari): 1:14.176 Charles Leclerc (MON/Ferrari): 1:14.355 Max Verstappen (HOL/Red Bull): 1:14.366 Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes): 1:14.799 Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes): 1:14.963 Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull): 1:15.452 Nico Hülkenberg (ALE/Audi): 1:15.698 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda): 1:15.863 Gabriel Bortoleto (BRA/Audi): 1:16.214 Isack Hadjar (FRA/Red Bull): 1:16.253 Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari): 1:16.497 Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): 1:16.642 Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes): 1:16.660 Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes): 1:16.809 Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): 1:16.978 Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull): 1:17.431 Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari): 1:17.770 Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari): 1:17.868 Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari): 1:17.926 Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes): 0.000

*Por AFP