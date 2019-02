Ainda sem participar de testes, carro da Williams deve ser o mais lento do grid

A Williams não vive boa fase na Fórmula 1 e 2019 parece não trazer perspectivas de mudanças no panorama da construtora. Com um passado de títulos, a dona de nove conquistas hoje amarga a pior campanha da história em 2018 e uma pré-temporada sem dar as caras nos primeiros testes em Barcelona, a única que ainda não foi para as pistas.

Segundo a própria equipe inglesa, a previsão é de que na tarde desta quarta-feira o equipe inicie os trabalhos. E o pior é que, no paddok, o que se fala é que o carro da Williams não apresente nenhuma melhora significativa que o tire da briga entre os desempenhos mais fracos.

Os rumores são baseados no material publicado pelo site da F1, e o que parece é que o carro seja mais de 2s mais lento do que os demais, de acordo com dados da simulação coletados do FW42. Caso o boato se confirme, Robert Kubica e George Russel vão ter que suar para brigar por pontos na temporada com a equipe tão atrás no desempenho entre as construtoras.