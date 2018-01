Fórmula 1 decreta fim das ‘grid girls’ nas corridas de 2018

Nova detentora dos direitos da Fórmula 1, a Liberty Media anunciou o fim das “grid girls” nas provas da categoria a partir de 2018. Além dos Grandes Prêmios, a medida será adotada por todas as competições das quais a empresa americana detém direito e competições de eventos suporte, como a F2 e a GP3, que ocorram no mesmo local e mesma data da corrida principal.

De acordo com a determinação, o desfile das mulheres antes das provas não condiz com os valores e a imagem que a Liberty quer passar aos fãs da categoria desde que assumiu o comando da Fórmula 1 em 2017.

“Durante o último ano, analisamos várias áreas e coisas que sentimos a necessidade de passarem por uma evolução, a fim de deixar tudo em sintonia com a nossa visão para este esporte”, disse. “Embora a prática de utilizar as grid girls tenha sido tradicional nos GPs de Fórmula 1 por décadas, nós sentimos que isso não estava de acordo com os valores da nossa marca e claramente está em desacordo com as normas da sociedade atual”, completou.

O veto anunciado nesta quarta-feira é apenas uma das diversas mudanças que a Liberty estuda implementar na Fórmula 1. A troca do logo, a imposição de novas regras nos motores dos carros e a aproximação com o público são algumas das principais prioridades da nova “dona” da categoria.

“Nós não acreditamos que a prática é apropriada ou relevante para a Fórmula 1 e seus fãs, antigos e novos, em todo o mundo”, ressaltou a empresa, que anteriormente já havia admitido a necessidade de repensar o papel das “grid girls” na F1.