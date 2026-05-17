Di Giannantonio vence um acidentado GP da Catalunha de MotoGP

O piloto italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) venceu neste domingo o Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP, marcado pelas graves quedas do espanhol Álex Márquez e do francês Johann Zarco em dois acidentes distintos que obrigaram a interrupção da corrida.
O italiano, que conquista, assim, a segunda vitória de sua carreira na MotoGP, superou os espanhóis Joan Mir (Honda) e Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini).
“Estou muito feliz, mas também muito preocupado com todos os pilotos que caíram. Não foi um dia fácil”, declarou o vencedor logo após descer da moto.
“Espero que o Álex esteja bem. Tentamos dar espetáculo, mas somos humanos. De qualquer forma, estou satisfeito com meu desempenho e o da equipe. Buscávamos essa vitória há muito tempo e temos que nos orgulhar”, acrescentou.
Márquez e Zarco vão ao hospital
Além do resultado esportivo, o GP em Montmeló foi marcado por dois acidentes gravíssimos. Na reta, na volta 12, o espanhol Pedro Acosta, que liderava a prova, teve um problema mecânico e mal conseguiu levantar o braço para avisar os adversários.
Álex Márquez, que vinha em alta velocidade poucos metros atrás, tentando assumir a liderança, acabou atingindo a traseira da moto do compatriota. Ele foi lançado para o lado, perdeu o controle e acabou arremessado por cima da moto, caindo violentamente no asfalto.
Com o forte impacto, a moto ficou destruída e uma das peças atingiu Di Giannantonio, que vinha logo atrás. Os comissários acionaram imediatamente a bandeira vermelha, interrompendo a prova, enquanto Márquez era levado de ambulância e os destroços eram retirados da pista.
O espanhol sofreu “uma leve fratura na vértebra cervical C7, que será reavaliada na próxima semana, e uma fratura na clavícula direita, que será estabilizada com placa. Ele será operado ainda hoje”, informou a equipe Ducati-Gresini.
Pouco depois, a corrida foi reiniciada, mas logo voltou a ser interrompida: na primeira curva, Johann Zarco freou tarde e atingiu os italianos Francesco Bagnaia e Luca Marini, provocando nova bandeira vermelha.
Após exames que não indicaram fraturas, Zarco foi levado ao hospital para realizar uma tomografia devido a dores na perna esquerda, informou sua equipe.
Quedas de Martín e Acosta
Na segunda relargada, já sem Márquez e Zarco e com apenas 12 voltas restantes, os incidentes continuaram. O espanhol Jorge Martín, que buscava sair de Montmeló como líder do campeonato, caiu após um toque com Raúl Fernández.
Pedro Acosta, pole position no sábado, chegou a liderar novamente, com pelotão compacto na frente. Di Giannantonio foi avançando até assumir a liderança a três voltas do fim, ao ultrapassar Acosta.
Nas voltas finais, o italiano manteve a ponta, enquanto Acosta, já ultrapassado por Mir e Aldeguer, caiu na última curva. O líder do Mundial, Marco Bezzecchi, terminou em sexto lugar, mas ampliou sua vantagem na classificação graças à queda de Martín.
O italiano soma 140 pontos, contra 127 do espanhol. Com a vitória, Di Giannantonio subiu para a terceira posição, com 116 pontos, seguido por Acosta, com 92.
*Por AFP