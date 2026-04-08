Com transmissão da TV Gazeta, Moto1000GP abre temporada 2026 em Interlagos; saiba tudo

O MOTO1000GP se prepara para a temporada 2026 com um calendário ampliado e uma estrutura esportiva que reúne diferentes níveis da motovelocidade nacional. Reconhecido oficialmente como Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, o evento tem chancela da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e concentra suas atividades em seis cidades distribuídas por três regiões do país.

A temporada 2026 está programada para ter oito etapas, com provas em São Paulo, Goiânia, Cascavel (PR), Santa Cruz do Sul (RS), Cuiabá (MT) e uma praça ainda a definir. O calendário inclui duas etapas em São Paulo e duas em Goiânia, ampliando a presença do campeonato em diferentes mercados regionais. As corridas são realizadas em autódromos homologados e seguem protocolos de segurança alinhados a padrões internacionais.

No aspecto esportivo, o MOTO1000GP organiza suas competições em uma estrutura que vai da formação de base à elite da motovelocidade brasileira. A principal categoria é a Moto1000GP (GP1000), que utiliza motocicletas de 1000 cilindradas e reúne pilotos do Brasil e de outros países da América Latina. As etapas da GP1000 são disputadas em rodadas duplas, com corrida sprint e prova principal, formato que amplia o volume de disputas ao longo do fim de semana.

Ao vivo e exclusivo!

Em 2026, a principal categoria do campeonato terá transmissão exclusiva da TV Gazeta na televisão aberta. As corridas da Moto1000GP realizadas no domingo serão exibidas ao vivo também no site da emissora e nos canais de YouTube da TV Gazeta e do Gazeta Esportiva. As transmissões estão programadas para os domingos, sempre às 13h (de Brasília), com exceção das duas últimas etapas da temporada, que irão ao ar às 14h.

Quando começa?

A temporada 2026 do MOTO1000GP tem início neste domingo, com a realização da 1ª etapa do campeonato no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Tradicional palco do automobilismo e do motociclismo brasileiro, o circuito vai receber as corridas de abertura do calendário.

Estrutura de categorias e formação de pilotos

Além da GP1000, o campeonato conta com categorias intermediárias, como a GP600 e a GP Light, e com projetos voltados à formação de novos pilotos. Entre eles estão a Daytona 660 Cup, da Triumph, as categorias Yamaha R15 e Yamalube R3 BLU CRU Latin America, e a Moto4 Latin Cup, disputada com motos Honda NSF250R. Essas categorias seguem modelos de padronização técnica e controle de custos, com foco no desenvolvimento esportivo e na progressão de carreira.

As etapas do MOTO1000GP incluem áreas de experiência, ativações e ações paralelas às corridas.

Panorama para a temporada 2026

Com a configuração prevista para 2026, o MOTO1000GP mantém seu status de principal campeonato de motovelocidade em atividade no Brasil, reunindo calendário nacional regular, diferentes níveis de competição e uma estrutura voltada ao desenvolvimento do motociclismo de alto rendimento.

Calendário – Moto1000GP (GP1000)

1ª etapa – 12/04 | São Paulo (SP) – 13h

2ª etapa – 24/05 | Goiânia (GO) – 13h

3ª etapa – 05/07 | Circuito a definir – 13h

4ª etapa – 02/08 | Cascavel (PR) – 13h

5ª etapa – 22/08 | São Paulo (SP) – 13h

6ª etapa – 27/09 | Santa Cruz do Sul (RS) – 13h

7ª etapa – 08/11 | Cuiabá (MT) – 14h

8ª etapa – 06/12 | Goiânia (GO) – 14h

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