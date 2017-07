Chefe da Mercedes descarta rumor de Hamilton na Ferrari

Se dentro das pistas da Fórmula 1 disputa entre Sebastian Vettel, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, segue intensa, nos bastidores as escuderias podem começar a traçar uma outra disputa, envolvendo o futuro do piloto inglês. Vinculado à equipe alemã até o final de 2018, Hamilton veria com bons olhos o a sua transferência para a escuderia italiana, segundo especulações surgidas durante a semana passada.

Porém, Toto Wolf , chefe da Mercedes, fez questão de tranquilizar a torcida da escuderia alemã e confirmou que esta informação não passa de especulações da imprensa. Não sei quem falou sobre Ferrari e Lewis, mas não isso não tem a ver com a equipe ou com Lewis”, disse logo após a corrida do último domingo, vencida pelo piloto.

“O que ele falou foi que ele era um grande fã da Ferrari, como todos nós, e é um time em que todo o piloto precisa defender e só. Ele está em um bom lugar, guia o carro mais rápido no momento, e esse carro é um Mercedes. Além disso, temos um contrato que vale por mais um ano e meio. Toda essa conversa não tem relevância alguma para mim. Zero”, completou o chefe da equipe.

Apesar dos rumores, Hamilton preferiu não tocar neste assunto, o motivo segundo o próprio piloto é o seu foco na quarta conquista do mundial. Para atingir este objetivo, o inglês precisa buscar retirar a diferença para o atual líder da competição, posto ocupado atualmente por Vettel, que soma 177 pontos, um a mais que Hamilton. A próxima prova acontece no dia 30 de julho, em Mogyorod, na Hungria.