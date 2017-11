Chase Carey revela “acordo encaminhado” para limitar gastos na F1

As possíveis mudanças da Fórmula 1 a partir de 2021 seguem dando o que falar nos bastidores da categoria. Na tentativa de implementar o projeto de motores mais barulhentos, baratos e tentar limitar os custos das equipes, a diretoria vem encontrando certa resistência de algumas equipes. Entretanto, Chase Carey afirmou que o acordo com as escuderias está “caminhando”, visando um equilíbrio maior no esporte e a oportunidade de deixar a F1 mais atraente.

“Acredito que todos querem o mesmo destino para Fórmula 1. Claro que os detalhes geram opiniões diferentes, mas é o nosso trabalho encontrar consensos para que possamos fazer uma categoria ainda melhor. O controle de gastos é uma proposta justa que tornar o esporte muito mais saudável”, disse o CEO da categoria.

O assunto foi discutido em uma das reuniões realizadas pelo Grupo de Estratégia da Fórmula 1, em Genebra. As tratativas ainda seguem para outros encontros e ainda existe muita indefinição no que diz respeito a esse tema. A expectativa de Carey é trazer mais equilíbrio à categoria e deixar o esporte ainda mais atraente, além de motivar equipes a participarem de forma mais competitiva.

“O que estamos tentando discutir é um modelo de negócios que fosse benéfico para as equipes já participantes. Quanto mais saudável for, também pode atrair novas escuderias a correr”, apontou Carey. “Quem vê de fora percebe que as equipes com maiores investimentos disputam um outro tipo de campeonato e isso se torna um impedimento”, completou.

A falta de concorrência e disputa na Fórmula 1 é visto como o principal problema da categoria nos últimos anos. Não podendo realizar mudanças mais bruscas no atual contrato, a expectativa, a partir de 2021, é trazer um novo brilho. “Hoje, quando olhamos para a pista, não se vê o realismo. São seis carros competindo em um nível e o resto em outro. Isso acontece por conta dos gastos, motores e mudanças que a equipe possui, baseada em seu enor ou maior investimento”, ressaltou o CEO.