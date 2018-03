Brasileiros não vão bem e Bourdais vence em estreia da Indy

A atual temporada da Fórmula Indy não teve o começo dos sonhos para os pilotos brasileiros. Neste domingo, em São Petesburgo, na primeira prova da disputa no ano, Matheus Leist, após largar em terceiro, abandonou a prova, enquanto Tony Kanaan chegou na décima primeira colocação, em disputa vencida pelo ex-piloto da Fórmula 1, o francês Sébastien Bourdais.

Leist, de apenas 19 anos, sofreu com problemas eletrônicos em seu carro ao longo da corrida. Após parada nos boxes e perda de vários posições, o automobilista do país recebeu uma penalização e logo depois colidiu fortemente contra o muro do circuito, abandonando a prova. Outro brasileiro na disputa, Kanaan ficou de fora do top 10 do circuito, finalizando na 11ª posição.

A corrida em São Petesburgo foi vencida pelo francês Sébastien Bourdais. O piloto europeu alcançou a vitória depois de uma confusão no pelotão da frente da prova: com apenas duas voltas para o final da disputa, mais uma bandeira amarela, causada por Max Chilton.

Na reta final, Alexander Rossi bateu na traseira de Robert Wickens, tirando o rival da luta pelas primeiras colocações no circuito. Com isso, Bourdais aproveitou e liderou a prova até o final, em mais uma situação de bandeira amarela.

Graham Rahal, da RLL, e o próprio Alexander Rossi, da Andretti, completaram o pódio em São Petesburgo. A próxima disputa da Fórmula Indy será em Phoenix, no dia 7 de abril.