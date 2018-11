Após recurso, Cacá Bueno é declarado vencedor da prova 2 em Campo Grande na Stock

Cacá Bueno foi declarado o vencedor na corrida 2 da etapa de Campo Grande, realizada em 19 de agosto, da Stock Car. O piloto da Cimed Racing havia sido o primeiro piloto a cruzar a linha de chegada tendo cumprido a sua parada de box obrigatória sem nenhuma irregularidade, ao contrário do carro que vinha em sua frente, de Ricardo Zonta, que fez um pit-stop irregular, enquanto a janela estava fechada para a entrada dos carros.

“No próprio dia nós já comemoramos a vitória porque tinha sido muito claro que o meu carro entrou no pit-stop regularmente, enquanto vários outros carros fizeram uma parada com a janela fechada por causa de uma bandeira amarela que provocou a entrada do safety car. Foi uma pena não terem dado o resultado ainda antes da premiação, mas fico feliz por ter conquistado minha segunda vitória no ano”, diz Cacá, que já havia vencido em 2018 no Velopark.

Com o resultado, Cacá Bueno sobe para a oitava posição no campeonato com 172 pontos, ultrapassando justamente Zonta, que cai para o nono lugar com 154. O resultado não influencia a disputa pelo título entre Daniel Serra e Felipe Fraga, líder e vice-líder do campeonato, respectivamente, em outra decisão, a corte também decidiu que Serra não recupera os pontos perdidos pela desclassificação por conta do pit stop irregular (no caso dele, a punição foi dada já no próprio momento da corrida).

A etapa final da Stock Car será realizada em Interlagos no dia 9 de dezembro e a corrida única terá pontuação dobrada, concedendo 60 pontos ao vencedor.

Confira o resultado atualizado da corrida 2 em Campo Grande com todos os pilotos que conquistaram pontos:

1 . # 0 Cacá Bueno ( Cimed Chevrolet Racing) + 3 pontos

2 . # 51 Átila Abreu ( Shell V-Power) + 3 pontos

3 . # 33 Nelson Piquet Jr ( Full Time Bassani ) + 2 pontos

4 . # 110 Felipe Lapenna ( Cavaleiro Contuflex ) + 2 pontos

5 . # 3 Bia Figueiredo ( Ipiranga Racing ) + 2 pontos

6 . # 65 Max Wilson ( Eurofarma RC ) + 2 pontos

7 . # 111 Rubens Barrichello ( Full Time Sports) + 1 ponto

8 . # 18 Allam Khodair ( Blau Motorsport ) + 1 ponto

9 . # 9 Guga Lima ( Vogel Motorsport ) + 1 ponto

10 . # 8 Rafael Suzuki ( Bardahl Hot Car ) + 1 ponto

11 . # 46 Vitor Genz ( Eisenbahn Racing Team ) + 1 ponto

12 . # 116 Nestor Girolami ( Bardahl Hot Car ), + 1 ponto

Confira a classificação atualizada da Stock Car:

1. Daniel Serra, 297 pontos

2. Felipe Fraga, 272

3. Rubens Barrichello, 210

4. Julio Campos, 198

5. Max Wilson, 199

6. Átila Abreu, 188

7. Marcos Gomes, 175

8. Cacá Bueno, 172

9. Ricardo Zonta, 154

10. Thiago Camilo, 129

11. Lucas di Grassi, 127

12. Gabriel Casagrande, 109

13. Cesar Ramos, 72

14. Nelson Piquet Jr, 63

15. Allam Khodair, 60

16. Rafael Suzuki, 60

17. Diego Nunes, 54

18. Ricardo Maurício, 54

19. Lucas Foresti, 47

20. Felipe Lapenna, 44

21. Vitor Genz, 43

22. Denis Navarro, 23

23. Antonio Pizzonia, 22

24. Bia Figueiredo, 21

25. Guga Lima, 17

26. Esteban Guerrieri, 13

27. Valdeno Brito, 12

28. Sérgio Jimenez, 10

29. Bruno Baptista, 10

30. Tuka Rocha, 7

31. Agustín Canapino, 5

32. Guilherme Salas, 4

33. Galid Osman, 3

34. Nestor Girolami, 1

35. Ricardo Sperafico, 0