Após passar por exames médicos, Rubinho é liberado para correr

Rubens Barrichello voltará às pistas. O piloto foi internado no fim de janeiro deste ano com um princípio de AVC. Porém, foi liberado pelos médicos e competirá na abertura da temporada de 2018 da Stock Car, nos dias 10 e 11 de março.

Rubinho anunciou através das redes sociais que passou pelos exames e está apto para correr. Além de informar o retorno às pistas, o brasileiro confirmou que o convidado para dividir o carro 111 será o português Filipe Albuquerque, que venceu recentemente as 24 horas de Daytona, ao lado de Cristian Fittipaldi.

O piloto é o recordista de Grandes Prêmios disputados na Fórmula 1 com 326 participações, entre 1993 e 2011, venceu ao todo onze corridas e foi vice-campeão em 2002 e 2004. Além de Rubinho, a corrida de abertura da Stock Car contará com a presença do ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa.