Com show de Messi, Inter Miami goleia o Toronto pela MLS

O Inter Miami goleou o Toronto FC por 4 a 2 na tarde deste sábado, no BMO Field, em Toronto, pela 12ª rodada da Major League Soccer (MLS). De Paul, Suárez, Reguilón e Messi marcaram para os visitantes, enquanto Aristizábal, duas vezes, diminuiu para os mandantes.
Situação do confronto
Com o resultado, o Inter Miami pulou para a vice-liderança na conferência leste da MLS, alcançando os 22 pontos e colando no líder Nashville, que tem dois jogos a menos. Já o Toronto aparece na oitava posição, com 14.
📝RESUMO DO JOGO
🔴 TORONTO FC 2 x 4 INTER MIAMI ⚫
🏆 Competição: Major League Soccer (MLS) | Rodada 12
🏟️ Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá
📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 14h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Rodrigo De Paul, aos 44' do 1ºT (Inter Miami)
- ⚽ Luis Suárez, aos 11' do 2ºT (Inter Miami)
- ⚽ Sergio Reguilón, aos 28' do 2ºT (Inter Miami)
- ⚽ Lionel Messi, aos 30' do 2ºT (Inter Miami)
- ⚽ Emilio Aristizábal, aos 37' do 2ºT (Toronto FC)
- ⚽ Emilio Aristizábal, aos 45' do 2ºT (Toronto FC)
Como foi o jogo?
O primeiro tempo do Toronto começou movimentado. Logo aos 8 minutos, Micael (ex-Palmeiras) fez falta em Kerr na entrada da área do Inter Miami. Na cobrança, a bola atravessou a barreira, obrigando o goleiro St. Clair a fazer defesa.
Em uma das poucas chances dos visitantes, aos 28 minutos da etapa inicial, Luis Suaréz sofreu falta perto da área adversária. Na cobrança, Messi finalizou para fora.
Apesar do primeiro tempo abaixo, o Inter Miami conseguiu achar o primeiro gol com De Paul aos 44 minutos. Após bater falta na barreira, o meia argentino aproveitou o rebote e bateu forte no canto direito do goleiro Gavran.
O Inter Miami ampliou o marcador logo aos 11 minutos da etapa complementar. Suárez recebeu de Messi na entrada da área, deixou a bola correr e, cara a cara com o goleiro, bateu de esquerda no cantinho.
Aos 28, Reguilon roubou a bola no campo de ataque e passou para Messi. O argentino devolveu para o lateral espanhol que, de direita, bateu cruzado para ampliar. Apenas dois minutos depois, o Inter Miami fez o quarto. Em rápido contra-ataque, De Paul enxerga Messi livre dentro da área. Com bastante espaço, o argentino teve calma para concluir a gol.
Aos 37, o Toronto diminuiu. Após lambança da zaga do Inter Miami, Aristizábal recebeu dentro da pequena área para concluir. Já aos 45 minutos, ele recebeu cruzamento e cabeceou para fazer o segundo.
Toronto FC
- Charlotte FC x Toronto FC | 13ª rodada da MLS
- Data e hora: 16/5 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Bank of America Stadium, Carolina do Norte, EUA
Inter Miami
- FC Cincinnati x Inter Miami | 13ª rodada da MLS
- Data e hora: 13/5 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)
- Local: TQL Stadium, em Ohio, EUA
