Zé Roberto faz primeira convocação da seleção brasileira em 2019

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta quinta-feira os nomes das primeiras convocadas para a seleção brasileira feminina de vôlei visando a disputa da Liga das Nações, Campeonato Sul-Americano, Pré-Olímpico e Copa do Mundo. A apresentação do primeiro grupo será na próxima segunda-feira, no CDV, em Saquarema (RJ).

Foram convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães nesta primeira lista, as levantadoras Dani Lins, Roberta e Juma, a oposta Tandara, as ponteiras Amanda, Drussyla e Gabi Cândido, as centrais Bia, Milka e Lara e as líberos Camila Brait, Natinha e Tássia. Outras três jogadoras foram convidadas para participar dos treinamentos: a oposta Lorenne e as ponteiras Julia Bergmann e Tainara Santos.

Também foram chamados os primeiros profissionais da comissão técnica: supervisor Bernardo Villano, o assistente Wagner Coppini (Wagão), os preparadores físicos José Elias Proença e Caíque Botelho, o médico Júlio Nardelli, o fisioterapeuta Fernando Fernandes, o estatístico Luciano Tavares, os auxiliares de quadra Fabiano Marques e Alexandre Gomes, o médico fisiologista João Olyntho Neto e o nutrólogo Philippe Queiroz.

Confira as 16 convocadas:

Levantadoras: Dani Lins (Hinode Barueri), Roberta Ratzke (Sesc RJ) e Juma Silva (Hinode Barueri)

Oposta: Tandara Caixeta (Guangdong Evergrande)

Centrais: Ana Beatriz Silva (Sesc RJ), Milka Medeiros (Hinode Barueri) e Gabriela Cândido (Sesi Vôlei Bauru)

Líberos: Camila Brait (Osasco-Audax), Natália Pereira Araújo (Hinode Barueri) e Tássia Silva (Sesi Vôlei Bauru)

Convidadas: Lorenne Teixeira (Osasco-Audax), Tainara Santos (Hinode Barueri) e Julia Bergmann (sem clube)