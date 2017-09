Zé foca na Coreia após derrotas seguidas na Champions Cup

O Brasil vive um momento delicado na Copa dos Campeões de vôlei feminino. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira perdeu sua segunda partida consecutiva pela competição sediada no Japão, desta vez diante das donas da casa. O técnico Zé Roberto Guimarães valorizou a atuação das adversárias.

Depois de perder para a China pela segunda rodada e agora para as japonesas, o comandante verde e amarelo volta as atenções para o próximo compromisso. As brasileiras têm pela frente a Coreia do Sul, que ainda não venceu nenhum jogo.

“Tenho que parabenizar o Japão pela partida e a vitória. Foi um jogo de altos e baixos dos dois lados. Os sets foram muitos alternantes durante o jogo. O Japão jogou melhor no tie-break e teve mais regularidade do que o Brasil durante a partida e, por isso, mereceu a vitória. Agora, já temos que pensar na Coréia do Sul”, avaliou o treinador.

Em busca de voltar a brigar pelo título da Champions Cup, o Brasil terá uma tarefa difícil. Ocupando a quarta colocação, com cinco pontos, três atrás da líder China, a equipe comandada por Zé terá que se recuperar para vencer os próximos dois duelos do torneio e torcer para tropeços das primeiras colocadas.

Caso consigam a reviravolta em terras japonesas, as brasileiras chegarão à quarta conquista no ano em quatro competições disputadas. Em 2017, o time verde e amarelo sagrou-se campeão do Montreux Volley Masters, do Grand Prix e do Sul-Americano, que garantiu vaga no Mundial de 2018.

Confira os resultados e os próximos compromisso do Brasil no Japão:

Tóquio

05/09 (terça-feira) – Brasil 3 x 1 Rússia (25/17, 23/25, 25/23 e 25/12)

06/09 (quarta-feira)– Brasil 2 x 3 China (20/25, 12/25, 25/20, 25/23 e 17/19)

Nagoya

08/09 (sexta-feira) – Brasil 2 x 3 Japão (18/25, 27/25, 15/25, 25/16 e 6/15)

09/09 (sábado) – Brasil x Coréia do Sul, às 3h40 (horário de Brasília)

10/09 (domingo) – Brasil x Estados Unidos, às 2h40 (horário de Brasília)