Vôlei Renata se reestrutura e apresenta projeto para temporada 2018/19

O Vôlei Renata mostrou sua cara oficialmente pela primeira vez nesta terça-feira (24) para patrocinadores, autoridades e convidados, em evento no Auditório Furlan Participações, em Campinas. Com novos reforços em busca de se manter competitivo para a temporada 2018/19, o evento revelou todo o planejamento do time para os próximos torneios.

O Vôlei Renata passou por profunda reformulação no elenco. Da equipe da última temporada, apenas o central Vini teve o contrato renovado. Ele vai para sua sexta temporada no time campineiro. Ao todo foram oito contratações, algumas delas de velhos conhecidos.

O ponteiro Bruno Temponi, o líbero Lukinha, o central Luizinho e o levantador Demian González estão de volta a Campinas. As novidades ficam por conta das chegadas de Bruno Canuto, Vaccari, Felipe Banderó e Michel Saraiva. “É uma equipe muito forte, muito equilibrado, porque é heterogenia. Isso vai ser a nossa força”, opinou Heller.

Outro pilar importante do elenco do Vôlei Renata na temporada será a integração com as categorias de base. Em todas as posições, o time campineiro terá um jogador formado no Ginásio do Taquaral. O ponteiro Renan, o levantador Matheus, o oposto Daniel, o líbero Bruno Bello e, posteriormente, o central Melqui (emprestado a Atibaia) estarão no dia-dia da equipe.

“Tenho muito orgulho do que construímos por aqui. Por mostramos que o papel do esporte de inclusão e de ajuda na sociedade. É um projeto que não tem só o trabalho de excelência. O mais importante de tudo são os dois outros pilares com as categorias de base e a parte social”, acrescentou Maurício Lima, embaixador do Vôlei Renata.

A comissão técnica é a mesma do ano passado. Horácio Dileo segue como treinador e comandante, auxiliado por Wellington Guerra e César Dini. Os dois auxiliares comandam os times sub-21 e sub-19, respectivamente, do Vôlei Renata. O estatístico é Felipe Lima.

Flávio Ciciliati segue como preparador físico e Luizão como massagista. Marcio Saraiva e Samuel Mamprim são os fisioterapeutas e formam do departamento médico ao lado dos médicos Marcio Régis e Marcelo Krunfli.

“Como qualquer time, queremos ganhar. Para conseguirmos nossos objetivos, temos que trabalhar outras coisas primeiro. Temos que ter valores. Valores diários, que nos conduzem, sem dúvida, a esses objetivos que sonhamos. Se não trabalhamos assim dia-dia, esses desejos não tem base”, encerrou Dileo.