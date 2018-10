Taubaté bate Sesi em jogo nervoso e ganha o Campeonato Paulista

O Taubaté conquistou o pentacampeonato paulista já no começo da madrugada desta terça-feira. Em uma partida nervosa, disputada no Ginásio da Vila Leopoldina, o time visitante ganhou do Sesi-SP no super set por 25/20 depois de perder o jogo por 21/25, 23/25, 26/24 e 39/41.

No primeiro set, os erros iniciais do Taubaté na parcial permitiram que o Sesi-SP abrisse 10 a 6 no marcador. Administrando a vantagem, a equipe da Vila Leopoldina não desperdiçou a chance que teve para fechar o set e, em ataque de William, que recebeu passe de Renato, fechou a rodada de início em 25 a 21.

A rodada seguinte não viu o cenário se repetir. Adotando uma postura mais agressiva, os visitantes imprimiram bom ritmo de jogo. Entretanto, quatro pontos consecutivos de William, que fazia boa partida, deram a vantagem ao Sesi-SP. A partir daí e vendo somente um equilíbrio maior na metade da parcial, os donos da casa não tiveram problemas em fechar por 25 a 23 e abrir 2 a 0 no marcador geral do embate.

Os erros do começo do duelo repetiram-se no terceiro set, para ambos os lados, com as duas equipes conseguindo pontos explorando as fraquezas adversárias. Na reta final, o Sesi teve a oportunidade de fechar a partida e ir para o golden set ao liderar por 24 a 23, mas o Taubaté conseguiu a virada e fez três pontos seguidos, diminuindo o placar para 2 a 1.

No quarto set, os visitantes viram o bom momento transitar para seu lado. Contando com a ajuda dos bloqueios de Robinho, o Taubaté abriu larga vantagem no set. No entanto, o Sesi conseguiu reagir e, após uma disputa acirrada, com direito a lances polêmicos e reclamações com a arbitragem, ganhou por 41 a 39.

O Taubaté retornou aceso para a disputa do set decisivo e conseguiu abrir 6 a 0, mas o Sesi voltou para o jogo após uma boa passagem de Éder pelo saque. Em um desentendimento, Uriarte e Murilo receberam o cartão vermelho, com o placar ficando em 20 a 15 para o time visitante, que manteve a superioridade e venceu por 25 a 20 em saque na rede de Alan.