Sesi-SP vence e quebra invencibilidade do Taubaté na Libertadores

No Ginásio do Abaeté, casa do Taubaté, a equipe da casa foi derrotada pelo Sesi-SP, em partida válida pela Libertadores de vôlei masculino. O placar da partida desta quarta-feira ficou em 3 sets a 0 para os visitantes: parciais de 25/21, 25/21 e 25/18. Com o resultado, o time da casa perdeu seu primeiro confronto no novo torneio internacional.

O Taubaté só volta às quadras pela competição internacional em janeiro. No dia 15 do mês, às 18h00 (horário de Brasília), a equipe do interior paulista vai encarar o San Juan. O Sesi-SP, por outro lado, enfrentará o Libertad no mesmo dia, mas às 20h30.

Com o resultado, o Sesi alcançou a marca de seis pontos na tabela de classificação, com duas vitórias e uma derrota, ultrapassando o próprio Taubaté na disputa. O time azul e branco tem cinco pontos conquistados, também com campanha de dois triunfos e um revés.

A diferença na pontuação dos dois times acontece porque, diante do San Juan, o Taubaté venceu por 3 sets a 2. Quando isso ocorre, os vencedores somam dois pontos, enquanto o time derrotado conquista um.

A Libertadores de vôlei está sendo disputada no seguinte formato: nesta fase inicial, oito times foram divididos em dois grupos, com os integrantes de cada chave jogando entre si. Em embates envolvendo times de diferentes países, dois jogos serão realizados; em caso de duelo de clubes do mesmo país, haverá apenas uma partida.

Os quatro melhores da classificação geral irão garantir vaga nas semifinais da competição internacional, quando disputarão apenas um jogo, assim como na grande decisão.