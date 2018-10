Sérvia e Itália vencem e fazem final do Mundial de Vôlei feminino

Na madrugada desta sexta-feira, foram disputadas as duas semifinais do Mundia de Vôlei feminino, realizado Japão. Em Yokohama, a Itália bateu a China por 3 sets a 2 e garantiu vaga na grande final do torneio, contra a Sérvia, que superou a Holanda por 3 a 1. A decisão está marcada para as 7h40 deste sábado (no horário de Brasília).

Paola Egonu voltou a jogar em grande nível e comandou a vitória das italianas contra as chinesas, anotando nada menos que 44 pontos. O jogo porém, foi bem disputado, e definido apenas no quinto e último set. As parciais foram de 25/18, 21/25, 25/16, 29/31 e 17/15.

Já no duelo entre sérvias e holandesas, quem chamou atenção foi Tijana Boskovic, responsável por 29 pontos, que contribuíram para o triunfo das primeiras. O jogo também foi parelho, mas a Sérvia conseguiu fechar a conta sem levar para o tie break. As parciais foram de 25/22, 26/28, 25/19 e 25/23.

As duas seleções finalistas já se enfrentaram neste Mundial. Na terceira fase, pelo Grupo G, quem saiu com a vitória foi a Sérvia, com o placar de 3 sets a 1. Caso o resultado se repita, este seria o primeiro título mundial das sérvias. Caso a Itália consiga a revanche, chegaria a seu segundo caneco na história do torneio.