Seleção feminina vence Itália e conquista 12º título de Grand Prix

A Seleção Brasileira de vôlei feminino venceu o Grand Prix após superar a Itália por 3 sets a 2, com parciais de 26/24, 17/25, 25/22, 22/25 e 15/8, neste domingo, em Nanquim, China. Com a vitória, o Brasil chega ao seu 12º título da competição, abrindo vantagem de seis conquistas em relação aos Estados Unidos, que é o segundo país mais vitorioso no torneio.

A equipe de José Roberto Guimarães começou muito bem a partida e chegou a abrir 9 a 4 e foi para a primeira parada técnica com a vantagem de 12 a 9. Contudo, as italianas conseguiram empatar em um momento chave (18 a 18) e assumiram a liderança do placar. Apesar disso, as meninas do Brasil conseguiram se recuperar, empataram em 23 a 23 e buscaram a vitória no primeiro set em 26 a 24.

Após a segunda parcial começar muito equilibrada, a seleção italiana conseguiu assumir a liderança no placar e passou a dominar o set. Em certo momento, a equipe europeia teve a vantagem de 19 a 13. O set terminou com o placar de 25 a 17.

O terceiro set começou equilibrado assim como o segundo, entretanto aos poucos a equipe da Itália começou a desgarrar, chegando a abrir 19 a 13. Apesar disso, as comandadas de José Roberto Guimarães mostraram uma grande força de reação, buscaram o empate em 21 a 21 e fecharam a parcial por 25 a 22.

As atletas italianas voltaram focadas para o quarto set e aos poucos foram construindo sua vantagem no placar, chegando a abrir seis pontos de vantagem. Apesar da Seleção ter esboçado uma reação e ter encostado (24 a 22), o time da Itália conseguiu fechar a parcial em 25 a 22 e levou a partida para o quinto e decisivo set.

O Brasil entrou com tudo no último set e não deu margem para as italianas ameaçarem. Rapidamente o time de José Roberto Guimarães abriu vantagem de 10 a 4 e posteriormente fechou a partida com um 15 a 8.

Sérvia fica em terceiro

Durante a madrugada de sábado para domingo, a Sérvia conquistou o bronze do Grand Prix após superar a China por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 20/25, 25/23 e 25/21, em jogo disputado em Nanquim, China. As sérvias foram derrotadas na semifinal pela Seleção Brasileira.