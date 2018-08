Seleção Brasileira de vôlei masculino é convocada para o Mundial

Nesta quarta-feira, o técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, realizou a convocação do plantel que disputará o Campeonato Mundial, com início previsto para o dia 9 de setembro deste ano. A competição acontecerá na Bulgária e na Itália.

Após o anúncio dos 15 convocados (com a adição de um convidado), o comandante da equipe verde e amarela lamentou o desfalque do ponteiro Maurício Borges, lesionado durante a disputa da Liga das Nações. O jogador terá que passar por procedimento cirúrgico no joelho direito.

“Primeiro, lamentamos muito a ausência do Maurício Borges, que vai ter que operar e desfalcar a seleção no Mundial. É um atleta de muita qualidade, que vai fazer falta principalmente por fazer parte do grupo e de todo o processo desde o início”, contou.

O técnico do Brasil também enfatizou a importância da preparação correta de sua equipe para o campeonato e ressaltou as dificuldades que os brasileiros encontrarão no torneio.

“Dessa vez teremos tempo para trabalhar, cerca de um mês e meio. É um tempo bom de treinamento, onde estaremos 100% focados no Mundial. Sabemos que vai ser mais um campeonato muito difícil, mas vamos nos preparar muito bem”, finalizou.

Confira os convocados:

Levantadores: Bruninho e William

Opostos: Wallace e Evandro

Centrais: Lucão, Maurício Souza, Éder e Isac

Ponteiros: Lipe, Lucas Lóh, Lucarelli, Douglas Souza, Rodriguinho e Victor Cardoso

Líbero: Thales

Convidado: Kadu (ponteiro)

