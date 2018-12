Minas cai para VakifBank e fica com o vice do Mundial de vôlei feminino

Na manhã deste domingo, o Minas Tênis Clube bateu na trave na tentativa de conquistar o título inédito do Mundial de Clubes de vôlei feminino. Na decisão, as brasileiras acabaram superadas pelo VakifBank Istanbul, da Turquia, por 3 sets a 0 (25 a 23, 25 a 21 e 25 a 19), ficando assim com o vice-campeonato da competição.

A partida começou dura, disputada, em clima de decisão, com as duas equipes brigando ponto a ponto. A equipe turca, contudo, foi crescendo durante o set, estabeleceu uma vantagem de três pontos e não deixou mais a liderança do placar, fechando a primeira parcial em 25 a 23.

No segundo set, o Minas começou superior, com um ritmo muito bom, mas novamente deixou o VakifBank crescer. Após sofrer a virada, as brasileiras não tiveram forças para voltar a buscar o resultado, e viram o time adversário fechar em 25 a 21.

Na terceira parcial, o Minas já não mostrava tanta força, ao passo que o VakifBank demonstrava cada vez mais confiança e superioridade. Assim, com grande atuação da chinesa Ting Zhu, as turcas fecharam em 25 a 19, selando a conquista do título.