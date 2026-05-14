CBV anuncia convocação da Seleção Feminina de Vôlei para a Liga das Nações

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, nesta quinta-feira, a convocação da Seleção Brasileira Feminina para a disputa da Liga das Nações de Vôlei. As jogadoras já começaram a se apresentar no Centro de Treinamento de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Completando a lista! 📋 Oito novas convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para a seleção feminina!😍 A capitã Gabi lidera a lista de reforços que conta com Macris e Roberta, Julia Bergmann, Julia Kudiess, Rosamaria e as líberos Natinha e Nyeme. pic.twitter.com/v5szED4EBg — Vôlei Brasil (@volei) May 13, 2026

Estreia e calendário da competição

O Brasil estreia na competição no dia 3 de junho contra a Holanda, em Brasília, a partir das 20h (de Brasília). A capital federal será palco da primeira semana do torneio, recebendo jogos das competições feminina (de 3 a 7 de junho) e masculina (de 10 a 14 de junho).

Após a etapa em Brasília, a seleção segue para Ankara, na Turquia (17 a 21 de junho) e, depois, para Osaka, no Japão (8 a 12 de julho), em busca de uma vaga nas quartas de final. A fase decisiva será disputada em Macau, na China, entre os dias 22 e 26 de julho.

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Confira a lista completa:

Levantadoras : Macris e Roberta;

: Macris e Roberta; Opostas : Kisy, Tainara, Rosamaria;

: Kisy, Tainara, Rosamaria; Pontas : Gabi Guimarães, Ana Cristina e Julia Bergmann;

: Gabi Guimarães, Ana Cristina e Julia Bergmann; Ponta/Oposta : Helena;

: Helena; Centrais : Julia Kudiess, Lorena, Diana e Luzia;

: Julia Kudiess, Lorena, Diana e Luzia; Líberos: Marcelle, Natinha e Nyeme;

Histórico do Brasil na Liga das Nações

Disputada desde 2018, a Liga das Nações de Vôlei já rendeu ao Brasil quatro medalhas de prata. A equipe busca conquistar seu primeiro título. O torneio substituiu o antigo Grand Prix de Vôlei no calendário internacional.