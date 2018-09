Com reservas, Brasil vira para cima da Bélgica no Mundial de vôlei

Já estando com a classificação garantida no Campeonato Mundial de vôlei masculino, o Brasil do técnico Renan Dal Zotto, escalado com reservas, virou para cima da Bélgica na última rodada da segunda fase da competição internacional neste domingo: placar de 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 23/25, 25/19, 25/15 e 15/12.

No último sábado, a Seleção já havia carimbado sua vaga na terceira etapa da disputa ao vencer a Eslovênia. Com o triunfo, a equipe verde e amarela já não poderia ser alcançada por nenhum rival, assegurando também a primeira colocação no grupo, que tinha Austrália, Bélgica e Eslovênia.

Nesta segunda-feira, o sorteio para a próxima fase do Mundial será realizado na Itália, às 06h00 (horário de Brasília). Com isso, os comandados de Renan Dal Zotto conhecerão seus rivais na etapa de grupos seguinte.

O jogo – O primeiro set teve o bloqueio belga como protagonista. Os europeus, superando o equilíbrio, também predominante no embate, conseguiram por meio do fundamento a vantagem inicial no embate: 25 a 22. A rodada seguinte contou com novo triunfo da Bélgica.

Com 2 a 0 adverso no marcador, o Brasil iniciou sua reação. A entrada de Douglas Souza na equipe mudou o panorama do jogo e, com nova postura, a Seleção venceu as duas parciais seguintes, pelo placar de 25 a 19 e 25 a 15, sem grandes dificuldades.

No tie-break, set de desempate, a vantagem inicial construída pela Seleção foi crucial para o restante da partida. Com o bloqueio presente e Evandro ligado, os comandados de Renan Dal Zotto não deram chance ao belgas e garantiram o triunfo de virada.