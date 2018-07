Campeão olímpico, Ricardinho anuncia aposentadoria aos 42 anos

Nesta quarta-feira, um dos maiores atletas do vôlei e do esportes brasileiro anunciou sua aposentadoria. Campeão olímpico em 2004, o levantador Ricardo Bermudez Garcia, o Ricardinho, informou que não jogará mais profissionalmente e que focará sua atenções ao cargo de presidente do Maringá, clube que defendeu na última Superliga.

Aos 42 anos, Ricardinho foi um dos maiores nomes da Seleção Brasileira de Vôlei, tanto pelas suas atuações memoráveis como pelos inúmeros títulos conquistados vestindo a camisa amarela. O atleta foi campeão olímpico nos Jogos de Atenas-2004, a segunda na história do país, além de conquistar seis medalhas de ouro da Liga Mundial nos anos de 2001 e de 2003 a 2007.

Com um currículo invejável, o ex-levantador também conquistou quatro Sul-Americanos, nas edições de 1997, 1999, 2001 e 2003, duas Copas dos Campeões em 1997 e 2005, quando foi eleito o melhor levantador da competição, além da Copa do Mundo de 2003.

Após problemas de relacionamento com técnico Bernardinho, Ricardinho foi afastado da seleção pouco antes do início do Pan-Americano de 2007, realizado no Rio de Janeiro. No entanto, sua trajetória na Seleção Brasileira não se encerrou, já que ele retornou e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Nos clubes, Ricardinho fez carreira jogando na Itália, onde se tornou ídolo tanto do Treviso como do Modena. Já em território brasileiro, o ex-atleta atuou no Banespa, Cocamar, Interclínicas, Unicor, Suzano, Ulbra (onde foi campeão da Superliga), Minas, Volei Futuro e Maringá.