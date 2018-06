Brasileiras iniciam treino na China para fase final da Liga das Nações

A Seleção feminina de vôlei fez, neste sábado, dois períodos de treinos, já em Nanjing, na China, preparando-se para a fase final da Liga das Nações. A etapa decisiva acontece na próxima semana e o primeiro compromisso das nacionais, marcado para quinta-feira, é contra a Holanda, às 8h15 (horário de Brasília).

As comandadas por José Roberto Guimarães vêm de um periodo de aclimatação no Japão e agora, estão no grupo A da etapa, ao lado de Holanda e China. As duas melhores colocadas avançam às semifinais contra os dois melhores resultados da chave B, que tem Estados Unidos, Sérvia e Turquia.

“Já chegamos na China. Fizemos uma semana de aclimatação no Japão que foi ótima. Nos alimentamos bem, treinamos e ajustamos alguns aspectos do nosso jogo. Estamos adaptadas ao fuso horário e ansiosas para começar logo a Fase Final”, disse Roberta, que ainda falou sobre a expectativa para a etapa decisiva.

“O nosso primeiro jogo será contra a Holanda e já começamos a estudar a equipe delas. É um time rápido e forte fisicamente. Na terceira etapa vencemos a Holanda, mas sabemos que agora é um outro momento”, continuou a levantadora. “Cada set e ponto são muito importantes. Logo depois, vamos enfrentar a China que jogará em casa. Sabemos das dificuldades, mas estamos muito bem preparadas”.

Para a líbero Suellen, os treinos táticos na semana antes da final são essenciais para um bom desempenho da equipe. “Nessa semana começamos a estudar nossos próximos adversários e estamos focadas na fase final. Já estamos adaptadas as fuso horário da China e vamos seguir trabalhando forte”, garantiu.