Barueri bate Sesi e fecha fase de grupos do Paulista feminino em primeiro

Jogando em casa, Barueri venceu, nesta terça-feira, o Sesi por 3 a 1 em partida válida pela última rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino. Com o resultado, a equipe do interior de São Paulo foi a 12 pontos e garantiu a primeira colocação da fase de grupos. O Sesi fechou sua participação em quinto.

Em outro jogo do dia, o Osasco, que já está garantido na semifinal, bateu o Pinheiro por 3 a 1 jogando em sua casa. Dessa forma, este terminou em segundo da fase de grupos e aquele fechou a primeira fase em quarto. A partida marcou a estreia de Tandara e Bia.

No terceiro e último confronto do dia, Valinhos superou São Caetano por 3 a 1, entretanto permaneceu como último colocado da fase inicial. Por sua vez, o São Caetano foi o vice-lanterna. A partir de agora começa a fase de eliminatórias, que é disputada em melhor de dois jogos com desempate disputado em Golden Set (set único disputado após a segunda partida).

O Osasco, que está garantido na semifinal, irá enfrentar o vencedor do jogo de quartas de final entre Bauru e Sesi. A outra semifinal será disputada entre o ganhador de Barueri e Valinhos e o time que ganhar o confronto entre Pinheiros e São Caetano.