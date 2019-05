Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca vão às semifinais na China

Na madrugada deste sábado, duas duplas brasileiras garantiram vaga nas semifinais da etapa de quatro estrelas de Jinjiang, na China, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca venceram seus confrontos e agora vão em busca das medalhas.

Ana Patrícia e Rebecca terão pela frente as australianas Artacho e Clancy às 22h (horário de Brasília) deste sábado, ao passo que às 23h, Ágatha e Duda enfrentam as norte-americanas Kerri Walsh e Brooke Sweat.

Para chegar nas semifinais, Ágatha e Duda bateram as eslovacas Dubovcova/Strbova em sets diretos, com parciais de 21/11, 22/20, e depois triunfaram sobre as compatriotas Carol Solberg e Maria Elisa por 2 sets a 0 (21/18, 21/18).

Já Ana Patrícia e Rebecca superaram as polonesas Kociolek/Wojtasik por 2 sets a 0 (21/13, 21/18), para depois eliminarem as alemãs Julia Sude e Karla Borger. Vitória por 2 sets a 1 (21/13, 15/21, 15/11).

“Gostamos de jogar na China, é um lugar que nos dá bons resultados. Vencemos em Xiamen neste ano e também em Qinzhou no ano passado, além de uma prata em Yangzhou. É um lugar onde nos divertimos e vamos buscar manter essa união em quadra, que é nosso diferencial”, comentou Ana Patrícia.