“Você não quer ir a um time que não tenha chance de vencer”, diz Briatore sobre Alonso

A McLaren não vive um bom momento há alguns anos. A última vez que teve um piloto seu como campeão foi em 2008 com Lewis Hamilton e não vence um campeonato de construtores há 19 anos. E Fernanda Alonso tem sofrido com os problemas da equipe. Desde 2015 na construtora, o espanhol tem tido dificuldades com a falta de competitividade do carro e do motor Honda. O piloto ainda não decidiu onde correrá em 2018, já que seu contrato com o time britânico termina neste ano.

O empresário de Alonso, Flavio Briatore, afirmou ao site Motorsport.com que só mudaria de time caso fosse uma oferta competitiva: “Você não quer também ir a algum time onde você não tenha chance de vencer. Um piloto precisa estar em uma equipe onde pelo menos tenha a possibilidade de lutar por pódios.”

“Para um piloto, é muito frustrante quando você começa uma corrida sabendo que precisa apenas decidir em que volta vai parar”, declarou.

Briatore disse ainda que a McLaren tem se esforçado para melhorar a situação da equipe e que se puder ser competitiva, Alonso ficaria na construtora já que se sente muito bem lá. “Não é bom ver a McLaren nesta situação, não só pelo piloto, mas pela equipe. Eles precisam de uma revolução, eles precisam mudar, eles precisam ter um futuro. Não só para Fernando, mas para os funcionários”, afirmou.

Para o empresário, Alonso ainda é o melhor piloto da F1. Comparou a busca do espanhol a busca por um contrato competitivo a uma ser deixada sem time: “Fernando é um pouco como Messi. Ele ainda é o melhor. Imagine se Messi não tivesse clube para ir?”

Sobre o futuro do piloto, o empresário afirmou que algo sobre essa questão deve ser resolvida antes das férias de verão: “Estamos trabalhando em conjunto com o gerenciamento da McLaren e estamos tentando encontrar uma solução.”