Vitória vence Vasco nos pênaltis e é campeão da Libertadores de futebol de areia

Neste domingo aconteceu a final da Libertadores da América de futebol de areia, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Na decisão 100% brasileira, o Vitória levou a melhor sobre o Vasco depois de uma chuva de gols e os pênaltis. Foram sete gols para cada lado no tempo normal e a prorrogação terminou com 8 a 8 no placar. Nas penalidades o time baiano venceu por 3 a 2.

Foi o primeiro título da América do time rubro-negro. O jogo ainda marcou a despedida de uma lenda do futebol de areia brasileira. Jorginho, aos 44 anos, se despediu do esporte após décadas de conquistas pela Seleção Brasileira e pelo Vasco. Com a amarelinha, o camisa 10 venceu oito Copas do Mundo, sete Mundialitos e nove Copas América. Pelo Vasco, o craque foi campeão do Mundialito de Clubes, bicampeão da Copa Libertadores, campeão Brasileiro e bicampeão da Copa Brasil.