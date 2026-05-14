Tiger Woods retorna à Flórida após passar por tratamento no exterior

O astro do golfe Tiger Woods retornou à Flórida seis semanas depois de um juiz ter concedido permissão para que ele buscasse tratamento no exterior, após sua prisão sob suspeita de dirigir sob efeito de substâncias, segundo o portal TMZ.

O site americano de notícias sobre celebridades fotografou Woods, de 50 anos, desembarcando de seu jato particular no Aeroporto Internacional de Palm Beach na quarta-feira.

Acredita-se que o campeão de 15 majors passou por tratamento em uma clínica na Suíça.

O golfista se declarou inocente da acusação de dirigir sob efeito de substâncias em um acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de março, na Flórida, no qual seu veículo bateu em uma caminhonete ao tentar ultrapassá-la em uma rua residencial e tombou.

As autoridades constataram que ele não havia consumido álcool, mas confirmaram que ele parecia estar sob a influência de alguma substância.

Woods, que passou por várias cirurgias nas costas e para tratar graves lesões nas pernas sofridas em um acidente de trânsito em 2021, portava no bolso dois comprimidos de hidrocodona, um potente analgésico opioide utilizado para aliviar a dor.

O golfista se recusou a fazer um exame de urina, foi indiciado, preso e libertado sob fiança.

Na última terça-feira, um juiz da Flórida decidiu que os registros dos medicamentos prescritos a Woods ficarão disponíveis para os promotores do caso, embora tenha ordenado que, por motivos de privacidade, esses documentos não poderão vir a público.

Woods, que disse à polícia estar olhando para o celular no momento do acidente, afirmou em um comunicado divulgado após sua prisão que estava "se afastando por um tempo para buscar tratamento e focar na saúde".

Após ter sinalizado um retorno no Masters do mês passado, torneio do qual é cinco vezes campeão, Woods não participou do Augusta National e a PGA of America anunciou que ele retirou sua candidatura para atuar como capitão da equipe dos Estados Unidos na Ryder Cup de 2027.

Jim Furyk, que foi nomeado capitão, revelou nesta semana, durante o PGA Championship em Aronimink, que Woods poderá ter um papel na equipe, possivelmente como consultor, embora ainda não tivesse conversado com ele sobre essa possibilidade.

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*AFP