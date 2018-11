Zverev surpreende e derrota Djokovic na decisão do ATP Finals

Na tarde deste domingo, Alexander Zverev surpreendeu Novak Djokovic na grande decisão do ATP Finals, em Londres, Inglaterra, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 a 6/3. Um dia após eliminar o suíço Roger Federer, o alemão derrotou o sérvio e levantou o troféu mais importante de sua carreira.

O jovem tenista de 21 anos conquistou seu quarto título na temporada. Além de vencer o Finals, Zverev também foi campeão em Munique, Washington e do Masters 1000 de Madrid.

O primeiro set foi muito equilibrado. Apenas no nono game, o atual 5º colocado no ranking mundial quebrou um serviço de Federer e venceu por 6 a 4.

Já no segundo set, logo no primeiro game, Zverev quebrou um saque do suíço e parecia conquistar mais uma vitória. Porém, no game seguinte, Federer também conseguiu um break e igualou o placar. No terceiro game, o alemão novamente conseguiu uma quebra e voltou a frente do marcador. O triunfo de Zverev foi confirmado no nono game, com mais uma quebra de saque, e a conquista por 6 a 3.