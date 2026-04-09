Zverev elogia João Fonseca antes do duelo em Monte Carlo: "Jovem talento"

Próximo adversário de João Fonseca, o alemão Alexander Zverev falou sobre a força do tenista brasileiro no saibro e revelou seu sentimento para o duelo.

"Acho que o saibro é a melhor superfície para ele", disse. "Ele venceu em Buenos Aires e já jogou bem nessa superfície antes. Estou animado para enfrentá-lo pela primeira vez. Ele é um jovem talento promissor e acho que nos enfrentaremos muito mais nos próximos anos", acrescentou.

Classificação para as quartas de final

Nesta quinta, os tenistas se classificaram para as quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Em grande partida, João Fonseca venceu o italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). Já Zverev eliminou o belga Zizou Bergs em 2 sets a 0 (6/2 e 7/5).

Quando será o confronto?

O confronto entre João Fonseca e Alexander Zverev será nesta sexta-feira, ainda sem horário definido. Este será o primeiro duelo entre os tenistas.

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