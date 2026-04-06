Wawrinka cai na 1ª rodada do Masters 1000 de Monte Carlo

O veterano tenista suíço Stan Wawrinka, de 41 anos, se despediu do Masters 1000 de Monte Carlo na primeira rodada ao ser derrotado pelo argentino Sebastián Báez nesta segunda-feira.

Báez, número 65 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 7-5, em uma hora e 47 minutos.

Em sua 16ª participação em Monte Carlo, onde foi campeão em 2014 vencendo seu compatriota Roger Federer na final, Wawrinka, que já anunciou que vai se aposentar no final do ano, contou com a torcida da maioria do público em seu último jogo no Principado.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

"Quando você vê o apoio que tive hoje, é uma das razões pelas quais continuo jogando aos 41 anos, para viver essas emoções", declarou o suíço após a partida.

Wawrinka, vencedor de três Grand Slams e ex-número 3 do mundo (atualmente 104º no ranking da ATP), não conseguiu acompanhar o ritmo do argentino, que além de mais jovem (25 anos) foi mais preciso (25 'vencedores' e 31 erros não forçados, contra 16/41 do suíço).

Ainda assim, o veterano vendeu caro a derrota, já que, após sair perdendo por 5-1 no segundo set, conseguiu vencer quatro games consecutivos para prolongar a partida.

*Por AFP