Ucraniana Marta Kostyuk vence russa Mirra Andreeva e conquista WTA 1000 de Madri

A ucraniana Marta Kostyuk conquistou o WTA 1000 de Madri neste sábado (2), ao derrotar a jovem russa Mirra Andreeva, que era favorita ao título, com parciais de 6-3 e 7-5 na final.

Kostyuk faturou seu primeiro título de WTA 1000, sucedendo a bielorrussa Aryna Sabalenka como campeã do torneio da capital espanhola.

A ucraniana não poderia ter desejado um desfecho melhor em sua primeira final de WTA 1000. Com este triunfo, ela tem presença garantida no 15º lugar do ranking mundial a partir desta segunda-feira.

A menos de um mês para Roland-Garros (24 de maio a 7 de junho), Kostyuk, de 23 anos, permanece invicta no saibro nesta temporada, com 11 vitórias e um título no WTA 250 de Rouen.

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*AFP