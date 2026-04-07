Sinner estreia em Monte Carlo com vitória contundente sobre Humbert

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do ranking da ATP, estreou nesta terça-feira (7) no Masters 1000 de Monte Carlo com uma vitória contundente sobre o francês Ugo Humbert (nº 34) por 6-3 e 6-0.

Após seu impressionante 'Sunshine Double' em março (títulos em Indian Wells e Miami), o italiano de 24 anos começou nesta terça sua temporada no saibro, superfície na qual ele não costuma se destacar tanto quanto nas quadras duras, embora tenha chegado perto de conquistar seu primeiro título de Roland Garros no ano passado, acabando por perder a final em cinco sets para seu grande rival, Carlos Alcaraz.

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Contra Humbert, Sinner precisou de um tempo para se adaptar ao saibro, mas, assim que cortou o saque do adversário no quinto jogo, as coisas ficaram muito mais simples. Ele venceu 9 dos 10 jogos seguintes, incluindo um ‘pneu’ no segundo set (6-0) em apenas 23 minutos.

"Joguei bem. É preciso adaptar um pouco o estilo de jogo, o jeito de encarar certas situações. O primeiro torneio [no saibro] nunca é fácil. Cheguei aqui me sentindo bem, mas sem muitas expectativas", declarou após a partida.

Na terceira rodada, Sinner vai enfrentar o vencedor do confronto de quarta-feira entre o argentino Francisco Cerúndolo (nº 19) e o tcheco Tomáš Macháč (nº 53).

*Por AFP