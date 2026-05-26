Sinner bate francês na estreia em Roland Garros e vence a 30ª seguida

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, iniciou de forma impecável a busca pelo último título de Grand Slam que falta em sua carreira. Nesta terça-feira, ele derrotou sem grandes dificuldades o francês Clément Tabur (Nº171), pela primeira rodada de Roland Garros.
Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-3 e 6-4, em duas horas e oito minutos, na quadra Philippe Chatrier.
Franco favorito ao título com a ausência do atual bicampeão, o espanhol Carlos Alcaraz, o italiano de 24 anos emendou sua 30ª vitória consecutiva após os títulos nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma neste ano.
Nesta terça-feira, ele não deu trégua a Tabur, acertando oito aces, 40 winners e com cinco break points convertidos.
Sinner starts his Paris campaign in style 🇮🇹#RolandGarros pic.twitter.com/jxMsK2Oj3N
— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026
"Estou muito feliz por estar de volta aqui. É um lugar muito, muito especial", disse Sinner após o triunfo. "Os jogos de primeira rodada nunca são fáceis, mas é ainda mais especial começar o torneio em uma sessão noturna", acrescentou.
O francês, que participou do torneio a convite dos organizadores, foi calorosamente aplaudido pelo público nas tribunas toda vez que conseguia marcar um ponto contra o número 1 do mundo.
Na segunda rodada de Roland Garros, Sinner vai enfrentar o argentino Juan Manuel Cerúndolo (Nº56).
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*Por AFP