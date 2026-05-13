Semifinalista em 2025, Lorenzo Musetti está fora de Roland Garros

O tenista italiano Lorenzo Musetti, atual número 10 do mundo e especialista no saibro, anunciou nesta quarta-feira (13) que não vai participar do torneio de Roland Garros, onde foi semifinalista no ano passado, devido a uma lesão na coxa.

Após sua eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma na terça-feira, Musetti passou por exames médicos que revelaram uma "lesão no músculo reto femoral", explicou o jogador em sua conta do Instagram.

Durante a derrota para o norueguês Casper Ruud, o italiano de 24 anos sentiu um desconforto na coxa esquerda e teve que receber atendimento médico.

O tratamento da lesão exige "algumas semanas de repouso e recuperação", afirmou Musetti em sua publicação.

"Isso significa que não poderei jogar nem em Hamburgo (17 a 23 de maio) nem em Roland Garros (24 de maio a 7 de junho), uma notícia terrivelmente difícil de aceitar", lamentou o ex-número cinco do mundo, que já sofreu inúmeras lesões ao longo de sua carreira.

Em janeiro, Musetti também teve que abandonar a partida de quartas de final do Aberto da Austrália contra o sérvio Novak Djokovic quando vencia por 2 sets a 0 devido a uma lesão na coxa direita.

Sua ausência em Roland Garros se soma à do atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo, que está se recuperando de uma lesão no punho direito.

Musetti enfrentou Alcaraz na semifinal do torneio parisiense no ano passado e desistiu por problemas físicos.

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*AFP