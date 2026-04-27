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Sabalenka vence Osaka de virada e vai às quartas do Madrid Open

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Foto por THOMAS COEX / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 15:48 • Atualizado 27/04/2026 às 15:49

Em partida emocionante pelo Masters 1.000 de Madrid, Aryna Sabalenka venceu Naomi Osaka após sair atrás no placar e garantiu vaga nas quartas de final do torneio. A número 1 do mundo alcançou sua quinta quartas de final em Madri, além de sua 15ª vitória seguida. 

A bielorussa bateu a japonesa por 2 a 1, com parciais de 6/7 (1-7), 6/3 e 6/2.

"Foi um nível incrível", declarou Sabalenka. "Ela jogou um tênis realmente incrível e eu sinto que tive sorte com alguns golpes no terceiro set, por isso pareceu que tudo passou muito rápido, mas no geral foi uma luta realmente incrível", disse.

"Fico feliz que ela tenha lutado. Eu tive que lutar e melhorar meu jogo. Estou feliz com meu desempenho", afirmou a tenista.

Sobre a adversária e ex-número 1 do mundo, acrescentou: "Ela é uma grande inspiração e voltar de uma gravidez em um esporte como o tênis não é fácil!"

"Vê-la de volta, com certeza, significa que ela estará entre as 10 melhores. É incrível, é inspirador. Ela nos dá esperança de que é possível ter um bebê, voltar e ainda jogar tênis nesse nível", concluiu.

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