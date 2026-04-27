Sabalenka vence Osaka de virada e vai às quartas do Madrid Open

"Foi um nível incrível", declarou Sabalenka. "Ela jogou um tênis realmente incrível e eu sinto que tive sorte com alguns golpes no terceiro set, por isso pareceu que tudo passou muito rápido, mas no geral foi uma luta realmente incrível", disse.

"Fico feliz que ela tenha lutado. Eu tive que lutar e melhorar meu jogo. Estou feliz com meu desempenho", afirmou a tenista.

Leveling up 📶 Among currently active players, @SabalenkaA has claimed the most match wins at the Mutua Madrid Open, trailing @Simona_Halep & @Petra_Kvitova.#MMOPEN pic.twitter.com/uFnEZCARQm — wta (@WTA) April 27, 2026

Sobre a adversária e ex-número 1 do mundo, acrescentou: "Ela é uma grande inspiração e voltar de uma gravidez em um esporte como o tênis não é fácil!"

"Vê-la de volta, com certeza, significa que ela estará entre as 10 melhores. É incrível, é inspirador. Ela nos dá esperança de que é possível ter um bebê, voltar e ainda jogar tênis nesse nível", concluiu.