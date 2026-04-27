Apostas

Sabalenka e Zverev avançam em Madri; Gauff cai nas oitavas de final

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por OSCAR DEL POZO / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 19:52

A número 1 do mundo Aryna Sabalenka e o número 3 Alexander Zverev venceram suas partidas nesta segunda-feira no Masters 1000 de Madri, onde a principal surpresa do dia foi a eliminação da americana Coco Gauff, terceira do ranking feminino.

Fisicamente debilitada por um vírus nos últimos dias, Gauff foi derrotada pela tcheca Linda Noskova, 13ª do mundo. Depois de um primeiro set em ritmo moderado, Gauff pareceu reagir no segundo e, no terceiro, encaminhava a vitória, com 4 games a 1 a favor. Mas Noskova reagiu e acabou forçando o tie-break no set decisivo, conquistando a vitória por 6-4, 1-6 e 7-6 (7/5).É o primeiro triunfo de Noskova, de 21 anos e campeã do torneio de Monterrey em 2024, contra uma jogadora do top 10 nesta temporada.

Virada contra Osaka

Na partida mais esperada do dia, Sabalenka precisou se esforçar para vencer uma ex-número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka (15ª), por 6-7 (1/7), 6-3 e 6-2.

O primeiro set foi equilibrado até um tie-break dominado por Osaka, enquanto Sabalenka demonstrava nervosismo no saibro da capital espanhola.

A bielorrussa de 27 anos reagiu depois, quando a japonesa, muito sólida no saque (9 aces), perdeu precisão (5 duplas faltas) e caiu fisicamente no último set.

Sabalenka fechou a partida com um game em branco e um ace em 2 horas e 20 minutos. Ela enfrentará nas quartas de final a americana Hailey Baptiste (32ª).

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Zverev avança, Auger-Aliassime cai

No torneio masculino, o principal nome em ação nesta segunda foi Zverev, que confirmou o favoritismo ao vencer o francês Terence Atmane (47º) por 6-3 e 7-6 (7/2), em pouco mais de uma hora e meia.

Zverev, duas vezes campeão em Madri (2018 e 2021), chega às oitavas de final pela nona vez em nove participações na capital espanhola. Ele enfrentará o tcheco Jakub Mensik (27º), que eliminou o russo Karen Khachanov (16º).

A principal surpresa do dia foi a eliminação do canadense Félix Auger-Aliassime, quinto do mundo, derrotado por 7-6 (7/3) e 6-3 pelo belga Alexander Blockx (69º), um jogador em ascensão que venceu pela primeira vez um top 10.

Ex-número 1 mundial júnior e finalista no ano passado do Next Gen ATP Finals, Blockx (21 anos) já havia alcançado as oitavas no anterior Masters 1000 do calendário, o de Monte Carlo Masters, no mês passado, mas acabou derrotado.

Nas oitavas de final, Blockx enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo (20º), que pouco antes venceu o italiano Luciano Darderi (22º) por 6-2 e 6-3.

O melhor tenista latino-americano no ranking da ATP se junta nas oitavas a outro argentino, Tomás Etcheverry, que garantiu sua vaga no domingo.

*AFP

Conteúdo Patrocinado