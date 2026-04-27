Sabalenka e Zverev avançam em Madri; Gauff cai nas oitavas de final

Virada contra Osaka

Na partida mais esperada do dia, Sabalenka precisou se esforçar para vencer uma ex-número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka (15ª), por 6-7 (1/7), 6-3 e 6-2.

O primeiro set foi equilibrado até um tie-break dominado por Osaka, enquanto Sabalenka demonstrava nervosismo no saibro da capital espanhola.

A bielorrussa de 27 anos reagiu depois, quando a japonesa, muito sólida no saque (9 aces), perdeu precisão (5 duplas faltas) e caiu fisicamente no último set.

Sabalenka fechou a partida com um game em branco e um ace em 2 horas e 20 minutos. Ela enfrentará nas quartas de final a americana Hailey Baptiste (32ª).

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Zverev avança, Auger-Aliassime cai

No torneio masculino, o principal nome em ação nesta segunda foi Zverev, que confirmou o favoritismo ao vencer o francês Terence Atmane (47º) por 6-3 e 7-6 (7/2), em pouco mais de uma hora e meia.

Zverev, duas vezes campeão em Madri (2018 e 2021), chega às oitavas de final pela nona vez em nove participações na capital espanhola. Ele enfrentará o tcheco Jakub Mensik (27º), que eliminou o russo Karen Khachanov (16º).

A principal surpresa do dia foi a eliminação do canadense Félix Auger-Aliassime, quinto do mundo, derrotado por 7-6 (7/3) e 6-3 pelo belga Alexander Blockx (69º), um jogador em ascensão que venceu pela primeira vez um top 10.

Ex-número 1 mundial júnior e finalista no ano passado do Next Gen ATP Finals, Blockx (21 anos) já havia alcançado as oitavas no anterior Masters 1000 do calendário, o de Monte Carlo Masters, no mês passado, mas acabou derrotado.

Nas oitavas de final, Blockx enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo (20º), que pouco antes venceu o italiano Luciano Darderi (22º) por 6-2 e 6-3.

O melhor tenista latino-americano no ranking da ATP se junta nas oitavas a outro argentino, Tomás Etcheverry, que garantiu sua vaga no domingo.

*AFP