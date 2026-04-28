Sabalenka é eliminada por Baptiste nas quartas do WTA 1000 de Madri

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, foi eliminada nesta terça-feira do WTA 1000 de Madri pela americana Haley Baptiste, para quem perdeu por 2 sets a 1, parciais de 2-6, 6-2 e 7-6 (8/6), nas quartas de final.

Baptiste, atual 32ª colocada no ranking mundial, vai enfrentar nas semifinais a russa Mirra Andreeva, que havia derrotado a canadense Leylah Fernandez mais cedo.

"Foi apenas uma questão de persistir, persistir e persistir", disse Baptiste após sua vitória suada, que durou duas horas e meia, sobre Sabalenka, a atual campeã em Madri.

A bielorrussa buscava conquistar seu quarto título nas quadras de saibro da Caja Mágica, após os triunfos anteriores em 2021, 2023 e 2025.

Sabalenka teve um início forte vencendo o primeiro set. Mas a americana reagiu no segundo set contra a bielorrussa, que teve seu saque quebrado três vezes, levando a partida para o terceiro set.

Na parcial decisiva, Sabalenka desperdiçou seis match points antes de ser eliminada do torneio.

"Acho que ela jogou alguns pontos muito bons. Quer dizer, eu tive algumas oportunidades que não aproveitei e acho que ela jogou um tênis muito corajoso nesses pontos", refletiu Sabalenka, após sua eliminação.

"Acho que tive minhas chances no terceiro set, mas talvez tenha me precipitado demais", lamentou a número 1 do mundo.

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*Por AFP