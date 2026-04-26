Rybakina vence Zheng de virada e avança às oitavas do WTA 1000 de Madri

A número 2 do mundo, a cazaque Elena Rybakina, avançou às oitavas de final do WTA 1000 de Madri neste domingo após vencer a chinesa Qinwen Zheng de virada por 4-6, 6-4 e 6-3.

Na próxima rodada, Rybakina vai enfrentar a vencedora do confronto entre a austríaca Anastasia Potapova e a letã Jelena Ostapenko.



A cazaque precisou disputar uma partida de três sets mais uma vez, tendo já enfrentado dificuldades na sexta-feira, em sua estreia no torneio, para superar a romena Elena-Gabriela Ruse por 4-6, 6-3 e 7-5.

"Precisei de tempo para me acostumar com o jogo dela, para encontrar meu ritmo", disse Rybakina após a partida.

Após perder o primeiro set, a número 2 do mundo também teve seu saque quebrado no game inicial do segundo set, embora tenha conseguido devolver a quebra imediatamente.

Com o placar em 5-4, Rybakina quebrou o saque de sua adversária para fechar o set e levar a partida para o set decisivo, no qual a número 2 do mundo se mostrou muito mais sólida.

*Por AFP