Ruud vence Khachanov e vai à semifinal do Masters 1000 de Roma

O tenista norueguês Casper Ruud, número 25 do mundo, venceu o russo Karen Khachanov (N.15) nesta quarta-feira (13), em um jogo que foi interrompido pela chuva, e se classificou para a semifinal do Masters 1000 de Roma.

Ruud selou a vitória em 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 1-6 e 6-2, e terá como próximo adversário o vencedor do duelo entre o espanhol Rafael Jodar (N.34) e o italiano Luciano Darderi (N.20).

Nesta quinta-feira (14), o grande favorito ao título, o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, entrará em quadra pelas quartas de final contra o russo Andrey Rublev (N.14).

O último semifinalista sairá do confronto entre outro russo, o ex-número 1 do mundo Daniil Medvedev (N.9), e o espanhol Martín Landaluce (N.94).

Contra Khachanov, Ruud fechou o primeiro set em pouco mais de meia hora e, quando o russo abriu o placar na segunda parcial, a chuva interrompeu a partida por duas horas e meia.

Com o jogo reiniciado, Khachanov conseguiu duas quebras e rapidamente abriu 5-0, até fechar em 6-1.

No entanto, o norueguês voltou a acelerar o ritmo desde o início do set decisivo para abrir vantagem no placar (4-0) e garantir a vitória após 1 hora e 40 minutos.

Dessa forma, Ruud igualou seu melhor resultado em Roma, onde foi eliminado três vezes na semifinal (2020, 2022 e 2023).

Ele não chegava a uma semifinal de Masters 1000 desde o título conquistado em Madri, em maio de 2025.

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*AFP