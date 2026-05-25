Ruud sofre com o calor, mas avança à segunda rodada de Roland Garros

Depois de sofrer com o calor e de desperdiçar cinco match points, o tenista norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, avançou à segunda rodada de Roland Garros ao derrotar o russo Roman Safiullin (N.141) nesta segunda-feira.

Ruud fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-2, 7-6 (7/5), 5-7, 0-6 e 6-2, após uma batalha de quase quatro horas.

After a tough dip, Casper Ruud bounced back in the fifth set to claim the win ✅#RolandGarros pic.twitter.com/yEBn8NftSJ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2026

Finalista do Masters 1000 de Roma, o norueguês de 27 anos dominou inicialmente o adversário e teve cinco match points, três deles enquanto sacava para fechar a partida, com 5-3 no terceiro set e 40-0 de vantagem.

No entanto, Ruud desmoronou completamente: chegando atrasado em praticamente todas as bolas e sem conseguir encaixar seus golpes, acabou perdendo o set para o russo.

Quando liderava o quarto set por 5-0, Safiullin pediu atendimento médico por um problema na perna. Os dois jogadores deixaram a quadra antes do início do quinto set, por mais de 16 minutos, para receber tratamento fora da quadra.

No set decisivo, Ruud pôs fim à sequência de 11 games consecutivos vencidos por Safiullin antes de conseguir uma quebra e abrir 3-1.

Mais tarde, quebrou novamente o saque do russo para selar a vitória ao aproveitar seu sexto match point na partida.

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*Por AFP