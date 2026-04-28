Jódar vence Kopriva e vai enfrentar Sinner nas quartas do Masters 1000 de Madri

O promissor tenista espanhol Rafael Jódar continua sonhando alto no Masters 1000 de Madri, onde, nesta terça-feira, avançou às quartas de final após derrotar o tcheco Vit Kopriva por 7-5 e 6-0.
— ATP Tour (@atptour) April 28, 2026
Jódar, atual 42º do ranking mundial, o novo ídolo local na Caja Mágica, na ausência de Carlos Alcaraz, vai enfrentar o número 1 do mundo, Jannik Sinner, por uma vaga nas semifinais.
O jovem espanhol, que atua profissionalmente há pouco mais de cinco meses, alcança o melhor resultado de sua curta carreira com esta chegada às quartas de final em um torneio de nível Masters 1000.
Vitória dominante em sets diretos
Campeão do ATP 250 de Marrakech e semifinalista há apenas dez dias em Barcelona, Jódar conseguiu salvar dois break points no sétimo game do primeiro set. Essa acabou sendo a única dificuldade enfrentada pelo espanhol.
Em seguida, ele quebrou o saque do adversário na primeira das três oportunidades que teve no game final para fechar o set.
Na segunda parcial, Jódar acelerou o ritmo e não deu chances ao oponente, encerrando a partida em uma hora e 18 minutos.
*Por AFP